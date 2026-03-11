Молдавия выходит из СНГ

Правительство Молдавии одобрило денонсацию базовых договоров СНГ. Республика планирует выйти из ключевых соглашений, лежащих в основе создания объединения.

Речь идет о Соглашении о самом создании СНГ, подписанном 8 декабря 1991 года в Минске, а также о протоколе к нему, заключенном 21 декабря 1991 года. Также денонсации подлежит Устав СНГ, который был принят 22 января 1993 года в Минске.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что это не соответствует интересам страны и народа, а решение принято кулуарно и без обсуждения с гражданами.

Еще в январе власти Молдавии объявили о начале процедуры выхода из СНГ. Глава МИД Михай Попшой объяснил, что это несовместимо со статусом Молдавии как кандидата на вступление в ЕС.

Идея вступления в ЕС имеет некоторую поддержку среди молдаван, но ее не разделяет и половина населения. В октябре 2024 года был проведен референдум по евроинтеграции как стратегическому курсу страны, по итогам которого властям удалось продавить изменения в конституцию только за счет диаспоры в Европе и лишения голоса молдаван в России. При явке 50% за евроинтеграцию проголосовали только 50,46%, причем внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь 46% избирателей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее выразил сожаление по поводу намерения Молдавии выйти из СНГ.