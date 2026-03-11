Сотрудника торговой площадки в Екатеринбурге будут судить за хищение 12,4 миллиона рублей

В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший оператор ЗАО "Уральская электронная торговая площадка" за хищение у организаций более 12,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что будучи оператором, обвиняемый с сентября по ноябрь 2025 года использовал предоставленные ему руководителем организации логин, пароль и сертификат электронной подписи и переводил с расчетного счета организации денежные средства на личные счета, прикрываясь возвратом денег со счета участника закупочных процедур, который не был признан победителем торгов. Общая сумма присвоенных средств - 12,3 млн рублей.



В это же время обвиняемый, работая оператором еще и в АО "Товарно-Сырьевой Маркетплейс", аналогичным способом присвоил 150 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по чч. 3, 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере". Материалы уже направлены в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу.