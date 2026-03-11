В Челябинске бизнесмену вменили махинации при ликвидации свалок

В Челябинской области задержан 43-летний директор коммерческой организации. Ему вменяют мошенничество при ликвидации свалок.

По версии следствия, 17 июля – 18 сентября 2023 гг. администрации Толстинского и Новоуральского сельских поселений Варненского района заключили с коммерческой организацией муниципальные контракты. По ним структура должна была ликвидировать свалки в населенных пунктах. Общая масса вывезенного мусора должна была быть 5,4 тыс. т, а сумма муниципальных контрактов – 16,2 млн руб.

17 июля – 1 ноября того же года глава компании-подрядчика решил через фальшивые документы получить деньги за якобы выполненную работу. Стоимость работ оказалась завышена более, чем на 4 млн руб. Началось расследование. Подозреваемого могут арестовать, сообщает СКР.

По данным "Ъ-Южный Урал", речь идёт об ООО "Альянс" и задержании предпринимателя Эдгара Мосояна.