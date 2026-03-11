В детских садах Приамурья запретят кукол-монстров и опасные магниты

Администрация Белогорского округа Амурской области составит для детских садов специальный список запрещенных игрушек. В перечень попадут персонажи, которые вредят психике и физическому здоровью детей. Чиновники запретят использовать кукол-монстров, изделия из токсичных материалов и мелкие детали вроде магнитных шариков, сообщает РИА "Новости".

Власти округа подчеркивают, что теперь игровые наборы в садиках будут соответствовать традиционным ценностям и помогать развитию интеллекта. Дети начнут изучать историю России, народные промыслы и достижения страны через правильные игрушки. Кроме того, администрация подготовит рекомендации для родителей, чтобы те могли выбирать безопасные товары для отдыха детей дома.