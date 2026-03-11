Вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока завершится до 15 марта, - АТОР

Вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока будет завершен до 15 марта. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, в странах региона осталось несколько тысяч россиян. Отметим, в начале марта, на момент начала конфликта, их число оценивалось примерно в 50 тысяч человек.

5 марта Ломидзе сообщила, что около 20 тысяч организованных туристов (купивших туры) из РФ остаются на Ближнем Востоке, их вывезут регулярными рейсами. Списки на вывоз формируют авиакомпании из тех списков, которые подали туроператоры.