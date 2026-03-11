В Татарстане стартовало производство обновленных премиум-седанов Aurus

Производственный комплекс в Елабуге начал выпуск опытных образцов модернизированного автомобиля Aurus Senat, пишет "Российская газета". В данный момент инженеры и технологи занимаются отладкой обновленных сборочных операций. В ближайших планах компании значится проведение серии комплексных тестов, многоступенчатая проверка качества сборки и расширение доступной цветовой гаммы кузова за счет внедрения в каталог эксклюзивных лимитированных оттенков.

Программа совершенствования затронет и мощности индустриального партнера проекта - предприятия "Соллерс". В специализированных цехах этого завода выполняются ключевые этапы по сварке и окраске, а также финишная шлифовка и высокоточная полировка кузовных элементов до достижения зеркального эффекта. В руководстве Aurus акцентируют внимание на том, что машины люкс-класса по своей сути являются штучным продуктом. Стратегия развития марки опирается на ограниченный тираж в сочетании с безупречным исполнением, что полностью соответствует мировым стандартам премиального сегмента.

Представители бренда подчеркивают уникальность проекта, отмечая, что создание успешной марки в категории ультра-роскоши обычно требует многих десятилетий. Первый отечественный автомобиль такого уровня уже прошел сложный путь от инженерной разработки до серийного конвейера. Сейчас перед коллективом стоят масштабные задачи, направленные на дальнейшее развитие продукта. Ключевым вектором остается укрепление технологического суверенитета государства и планомерное возрождение престижа российской автомобильной индустрии.

Ранее российское правительство обновило список автомобилей, разрешенных для работы в такси, включив в него только модели с высокой степенью локализации производства внутри страны. Сейчас в реестр входят все популярные модели LADA, а также автомобили марок "Москвич", Sollers, Evolute, UMO и электрокары Voyah.