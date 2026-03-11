"Солар": Промышленность и региональные власти стали главными жертвами кибератак в 2025 году

В 2025 году больше всего к киберударам были уязвимы промышленные предприятия и региональные органы власти. К такому выводу пришли эксперты ГК "Солар" (входит в группу компаний "Ростелеком"), основываясь на данных центра противодействия кибератакам Solar JSOC — крупнейшего коммерческого SOC в России.

Мониторинг Solar JSOC показал 1,16 млн событий информационной безопасности — подозрений на инциденты после обработки первой линией мониторинга и фильтрации ложных срабатываний, что на 36% меньше, аналогичных показателей 2024 год. Под анализ попали порядка 300 организаций из ключевых отраслей экономики, включая государственные структуры. В большинстве своем это сегмент среднего и крупного бизнеса, разбросанного по разным регионам страны.

При этом, число подтвержденных заказчиками инцидентов значительно возросло: более 33 тыс. в 2025 году против 31,5 тыс. в 2024 году.

Изменилась и цель атак. В 2024 году в основном страдали государственный сектор, в том числе федеральные и региональные органы исполнительной власти, а также другие госструктуры — 55%, финансовый сектор — 18% и транспортная отрасль — 16%. В минувшем году киберпреступники нацелились в первую очередь на промышленный сектор, включая добывающую и пищевую отрасли — 23%, госсектор — 14% и региональные власти — 11%. Среди наиболее атакуемых отраслей также остаются торговля, финансовый сектор и транспортно-логистическая отрасль. На каждую приходится по 10% всех инцидентов.

Причиной такого выбора "Солар" называет недостаточный уровень кибербезопасности региональных органов исполнительной власти, который, в отличие от федеральных структур, финансово ограничен. В регионах используют устаревшие системы управления содержимым информационных ресурсов (CMS), а операционные системы и офисные пакеты содержат известные уязвимости. Заметную роль играет и человеческий фактор.

"2025-й год подтвердил, что геополитика остается основным драйвером кибератак, — отмечает директор по развитию сервисного портфеля ГК "Солар" Дмитрий Иванов. — Мы наблюдаем рост сложных целевых атак на стратегически важные отрасли, такие как промышленность и госсектор — особенно на региональную власть. При этом вредоносное ПО и попытки несанкционированного доступа остаются ключевыми угрозами для компаний. Чтобы минимизировать риски, организациям необходимо повышать свой уровень защиты, регулярно обновлять ПО, обучать сотрудников и проводить аудит доступов у подрядчиков. Мониторинг инцидентов в реальном времени и своевременное реагирование на угрозы критически важны для кибербезопасности организаций любого масштаба".