"Солар": Промышленность и региональные власти стали главными жертвами кибератак в 2025 году

11 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Общество В России
Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

"Солар": Промышленность и региональные власти стали главными жертвами кибератак в 2025 году

В 2025 году больше всего к киберударам были уязвимы промышленные предприятия и региональные органы власти. К такому выводу пришли эксперты ГК "Солар" (входит в группу компаний "Ростелеком"), основываясь на данных центра противодействия кибератакам Solar JSOC — крупнейшего коммерческого SOC в России.

Мониторинг Solar JSOC показал 1,16 млн событий информационной безопасности — подозрений на инциденты после обработки первой линией мониторинга и фильтрации ложных срабатываний, что на 36% меньше, аналогичных показателей 2024 год. Под анализ попали порядка 300 организаций из ключевых отраслей экономики, включая государственные структуры. В большинстве своем это сегмент среднего и крупного бизнеса, разбросанного по разным регионам страны.

При этом, число подтвержденных заказчиками инцидентов значительно возросло: более 33 тыс. в 2025 году против 31,5 тыс. в 2024 году.

Изменилась и цель атак. В 2024 году в основном страдали государственный сектор, в том числе федеральные и региональные органы исполнительной власти, а также другие госструктуры — 55%, финансовый сектор — 18% и транспортная отрасль — 16%. В минувшем году киберпреступники нацелились в первую очередь на промышленный сектор, включая добывающую и пищевую отрасли — 23%, госсектор — 14% и региональные власти — 11%. Среди наиболее атакуемых отраслей также остаются торговля, финансовый сектор и транспортно-логистическая отрасль. На каждую приходится по 10% всех инцидентов.

Причиной такого выбора "Солар" называет недостаточный уровень кибербезопасности региональных органов исполнительной власти, который, в отличие от федеральных структур, финансово ограничен. В регионах используют устаревшие системы управления содержимым информационных ресурсов (CMS), а операционные системы и офисные пакеты содержат известные уязвимости. Заметную роль играет и человеческий фактор.

"2025-й год подтвердил, что геополитика остается основным драйвером кибератак, — отмечает директор по развитию сервисного портфеля ГК "Солар" Дмитрий Иванов. — Мы наблюдаем рост сложных целевых атак на стратегически важные отрасли, такие как промышленность и госсектор — особенно на региональную власть. При этом вредоносное ПО и попытки несанкционированного доступа остаются ключевыми угрозами для компаний. Чтобы минимизировать риски, организациям необходимо повышать свой уровень защиты, регулярно обновлять ПО, обучать сотрудников и проводить аудит доступов у подрядчиков. Мониторинг инцидентов в реальном времени и своевременное реагирование на угрозы критически важны для кибербезопасности организаций любого масштаба".

Теги: Ростелеком, Солар, кибератака, промышленность


