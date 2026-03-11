Песков призвал "думать о Max", а не о Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал "думать о [мессенджере] Max", а не о Telegram.

Он заявил, что Россия имеет дело с "вражескими социальными сетями" на всем пространстве СНГ и в мире. По его словам, мессенджер Мах должен обогнать конкурентов на пространстве СНГ.

Напомним, ни в одной из стран СНГ (кроме России) власти не блокируют и не замедляют работу Telegram.

Ранее ФАС и Роскомнадзор заявили, что реклама в Telegram является незаконной, и рекламодатели, и площадки, размещающие рекламу, будут штрафоваться. Также СМИ сообщали, что власти РФ приняли решение об окончательной блокировке Telegram в России с апреля 2026 года.