В Березниках вынесли приговор по уголовному делу о хищении денег под видом оказания риелторских услуг

В Березниках вынесли приговор по уголовному делу о хищении денежных средств граждан под видом оказания риелторских услуг, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Двое жительниц Прикамья в зависимости от роли в совершении преступлений признаны виновными по ч.ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил одной из виновных наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, отсрочив исполнение наказания до достижения ее детьми четырнадцатилетнего возраста. Соучастница приговорена к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму более 7 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.