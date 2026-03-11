Shot: Два БПЛА сбиты над аэропортом Дубая, пассажиров эвакуировали

Тысячи пассажиров, среди которых и россияне, застряли в аэропорту Дубая из-за новой атаки иранских БПЛА, сообщает Shot.

По информации телеграм-канала, пассажиры видели дрон над своими головами, он летел на низкой высоте. После этого раздался взрыв. Сейчас всех пассажиров и сотрудников аэропорта отвели в безопасное место внутри терминала, в их числе - около 70 россиян.

Всего утром над международным аэропортом Дубая были сбиты два БПЛА, уточняет SHOT.

Регистрация на все рейсы остановлена, вылеты в Россию перенесли на более поздний срок. Самолеты, которые летели в Дубай, кружат в безопасной зоне. Среди них есть борт из Москвы.

Ранее сообщалось, что у ряда авиакомпаний, например, "Аэрофлота", в свободной продаже стали появляться билеты на рейсы из ОАЭ.

Ограничения на использование воздушного пространства на Ближнем Востоке сохраняются, в связи с чем российские авиакомпании приостановили продажу билетов в страны этого региона до 14 марта включительно.