Нейросети не могут заменить айтишников - исследование

Несмотря на заявления, что ИИ уже чуть ли не сегодня готов заменить айтишников, это не соответствует действительности, показало исследование Alibaba Group и Университета имени Сунь Ятсена в Гуанчжоу.

Эксперты проверили, насколько можно доверять большим языковым моделям в способности поддерживать длительную эволюцию базы кодов и добавлять новые функции без нарушения деятельности ранее внесенных. И с заданием справились только две модели из 18. Но даже они, хотя и показали хорошие возможности в автоматизации задач разработки программного обеспечения (ПО), таких как статическое исправление ошибок, пока весьма ненадежны в реальном мире, где разработка ПО обычно основана на изменениях требований. Иными словами, ИИ не может адекватно оценивать изменяющиеся условия и в большей степени работает по заложенной в него программе, в том числе способности обучаться. Но само это "обучение" тоже является программой.

В целом 75% моделей сработали плохо. Они быстро делали простые правки, но в долгосрочной перспективе путались в последствиях своих же решений. Быстрота всегда оказывалась впереди качества. А через семь месяцев модели накопили много ошибок.

Эксперты отмечают такое качество ИИ, как "галлюцинации", когда ни с того ни с сего "выдумывается" бред. Это связано с тем, что ИИ работает по принципу черного ящика, когда нельзя предсказать, какое решение будет принято.