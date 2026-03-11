Количество раненых при ракетном обстреле Брянска увеличилось до 42 человек

Число жителей, получивших травмы в результате вчерашнего ракетного удара по Брянску, возросло до 42 человек. Об этом в своем официальном канале сообщил губернатор области Александр Богомаз. По словам руководителя региона, город подвергся массированной атаке с применением семи западных ракет Storm Shadow, что привело к трагическим последствиям. Жертвами стали шесть человек, а количество пострадавших продолжает уточняться по мере обращения граждан за медицинской помощью.

На текущий момент в лечебных учреждениях города находятся 29 пациентов, которым требуется стационарный уход. Среди госпитализированных есть один ребенок, медики оценивают его состояние как стабильное, угрозы жизни нет.

Губернатор подчеркнул, что удар наносился намеренно по городской инфраструктуре, что привело к большому количеству раненых. Всем пострадавшим оказывается необходимая экстренная помощь, а тяжелые случаи находятся на особом контроле у профильных ведомств. Власти региона продолжают координировать работу спасательных служб и медицинских бригад для ликвидации последствий обстрела и поддержки семей погибших и раненых жителей Брянска.