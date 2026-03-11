Мошенники через Max украли у тюменской студентки 3,6 миллиона рублей

Мошенники украли у студентки одного из колледжей Тюменской области 3,6 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Неизвестный связался с девушкой в мессенджере МАХ и под предлогом получения прибыли от инвестиций убедил ее перевести средства на предоставленные счета. Прокуратура Исетского района организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.

Всего за неделю мошенники обчистили карманы 55 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств составила 29 миллионов рублей.