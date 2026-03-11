11 Марта 2026
Спорт Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

"Прошу отнестись с пониманием": президент "Урала" о переносе матча с "Арсеналом" в манеж

Президент екатеринбургского ФК "Урал" Григорий Иванов выступил с обращением к болельщикам. Поводом для этого стал перенос домашней игры с тульским "Арсеналом" со стадиона в манеж.

Напомним, что игра 24-го тура Первой лиги пройдет в манеже на улице Фестивальная, 10. В клубе объясняли, что такое решение принято из-за экстремальных погодных условий.

Как заявил Иванов, такого холодного февраля и начала марта, как в этом году, не было уже очень давно. Из-за этого газон на "Екатеринбург Арене", несмотря на все усилия, оказался не готов к возобновлению сезона.

Система подогрева газона на Екатеринбург Арене(2023)|Фото: Накануне.RU

"Мы всегда играем для вас, поэтому было принято решение о переносе матча в манеж. Да, он небольшой, но для нас главное, что вы все равно будете с нами и поддержите команду. Наши агрономы делают все возможное, чтобы апрельские домашние матчи "Урал" провел уже на "Екатеринбург Арене"! Благодарю вас и прошу отнестись к этой ситуации с пониманием", - говорится в обращении президента к болельщикам, которое опубликовано в официальном Telegram-канале "Урала".

Сообщалось, что уральский клуб решил не продавать билеты на игру с "Арсеналом" из-за переноса в манеж. Получить их смогут только обладатели абонементов и ранее купленных билетов на этот матч.

Теги: Урал, Арсенал, манеж, болельщики, обращение, Иванов


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.03.2026 14:23 Мск "Урал" решил не продавать билеты на матч с "Арсеналом" из-за переноса игры в манеж
Ранее 07.03.2026 09:25 Мск Зимний футбол: "Урал" перенес матч с "Арсеналом" со стадиона в манеж

