"Прошу отнестись с пониманием": президент "Урала" о переносе матча с "Арсеналом" в манеж

Президент екатеринбургского ФК "Урал" Григорий Иванов выступил с обращением к болельщикам. Поводом для этого стал перенос домашней игры с тульским "Арсеналом" со стадиона в манеж.

Напомним, что игра 24-го тура Первой лиги пройдет в манеже на улице Фестивальная, 10. В клубе объясняли, что такое решение принято из-за экстремальных погодных условий.

Как заявил Иванов, такого холодного февраля и начала марта, как в этом году, не было уже очень давно. Из-за этого газон на "Екатеринбург Арене", несмотря на все усилия, оказался не готов к возобновлению сезона.

"Мы всегда играем для вас, поэтому было принято решение о переносе матча в манеж. Да, он небольшой, но для нас главное, что вы все равно будете с нами и поддержите команду. Наши агрономы делают все возможное, чтобы апрельские домашние матчи "Урал" провел уже на "Екатеринбург Арене"! Благодарю вас и прошу отнестись к этой ситуации с пониманием", - говорится в обращении президента к болельщикам, которое опубликовано в официальном Telegram-канале "Урала".

Сообщалось, что уральский клуб решил не продавать билеты на игру с "Арсеналом" из-за переноса в манеж. Получить их смогут только обладатели абонементов и ранее купленных билетов на этот матч.