Град на холме? Американцы больше всех считают себя "морально неприемлемыми"

Американцы больше, чем жители каких-либо других стран, считают своих сограждан, а значит, и себя, "морально неприемлемыми" людьми. Эти поразительные результаты опубликовал Pew Research Center.

Опрос был проведен в следующих 25 странах, представляющих все макрорегионы мира: Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Индия, Индонезия, Израиль, Италия, Япония, Кения, Мексика, Нидерланды, Нигерия, Польша, Южная Африка, Южная Корея, Испания, Швеция, Турция, Британия, США. Людей просили оценить моральные и этические качества их сограждан. И американцы "убедительно победили", посмотрев на себя со стороны: 53% американцев считают своих сограждан морально плохими людьми. Во всех остальных странах большинство людей считают своих сограждан хорошими.

США — единственная такая страна, признает Pew Research Center.

Интересно, что демократы и склоняющиеся к ним гораздо чаще, чем республиканцы, оценивают своих сограждан как морально и этически плохих (60%). Предыдущие исследования показали, что все большее число как республиканцев, так и демократов считают людей из другой партии аморальными. А предвыборные кампании превращаются во взаимные обвинения и выливание друг на друга грязи и компромата.

Американский "град на холме" сияет только издалека? Похоже, сами американцы во многом считают именно так, зная жизнь в Америке изнутри.