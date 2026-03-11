Для курильщиков и тучных россиян предложили повысить взносы по ОМС

Курильщики и не следящие за питанием россияне должны платить более высокие страховые взносы по ОМС, доплачивая за повышенные риски по медстраховке, считает глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

Уфимцев считает, что социальные гарантии со стороны государства – это правильно, но государство с помощью страховых взносов может стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни.

"У нас социальное государство, и я считаю, так делать (лишать людей страховки из-за курения – прим. ред.) нельзя. Но для этих случаев как раз должен быть повышающий коэффициент. Толстеешь, куришь - получишь коэффициент по страховым взносам 2 или 3. Все регулируется деньгами", - цитирует Уфимцева РИА Новости.