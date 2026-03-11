Роскомнадзор за год заблокировал 265 тысяч страниц в интернете

Роскомнадзор ограничил доступ к 265 тысячам страниц в российских социальных сетях за 2025 год. Об этом сообщает агентство "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службу регулятора. Сотрудники ведомства удаляли публикации на основе решений государственных органов, так как эти материалы содержали запрещенную законом информацию.

Специалисты ведомства чаще всего закрывали доступ к инструкциям по обходу интернет-блокировок и материалам о движении ЛГБТ*. В список нарушений также попала пропаганда наркотиков и призывы к подросткам участвовать в опасной противоправной деятельности.

За прошлый год регулятор очистил интернет от запрещенного контента на 59% эффективнее, чем годом ранее. Если в 2024 году специалисты закрыли 810,5 тысячи различных материалов, то в 2025 году этот показатель составил уже 1,289 млн единиц.

Ранее Федеральная антимонопольная служба приравняла рекламу в Telegram, WhatsApp*, YouTube и VPN-сервисах к нарушению закона, так как Роскомнадзор принимает меры по ограничению доступа к этим ресурсам.

*признано в России экстремистским и запрещено