11 Марта 2026
Политика За рубежом
Фото: Reuters / Gaelen Morse

Между Трампом и Вэнсом раскол по поводы войны с Ираном?

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс имеют серьезные разногласия по поводу войны против Ирана, считает политолог-американист Малек Дудаков. Об этом пишут и западные СМИ.
Сам Трамп признал их, но сказал, что они больше философские. Однако за несколько дней до нападения в Белом доме было совещание, на котором Вэнс требовал детально обсудить все риски и варианты. Он и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн были уверены, что одних лишь авиаударов будет недостаточно, чтобы свернуть власть в Иране.

Вероятно, Вэнс был крайне недоволен, поэтому первые несколько дней с начала войны он вообще ничего не писал в своих соцсетях. Вэнс, который ранее обещал не втягивать США в новые войны, был вынужден наступить на горло собственной песне. Журнал The Atlantic назвал это унижением для вице-президента США.

Дудаков полагает, что Вэнс фактически пошел на разрыв с "ястребами" в окружении Трампа и пытается отстраниться от войны в Иране, потому что резонно опасается, что новая авантюра на Ближнем Востоке похоронит не только президентство Трампа, но и его собственную кампанию на 2028 год. С большой вероятностью республиканцы теперь проиграют промежуточные выборы в конгресс в ноябре 2026 года и потеряют контроль над обеими палатами.

"У Вэнса есть способ выйти из ситуации и возложить всю ответственность за проигрыш на тех, кто затащил Белый дом в непопулярную войну с Ираном", - считает эксперт.

Теги: вэнс, трамп, сша


