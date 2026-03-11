Минкультуры Среднего Урала поддержит фестиваль "Коляда-Plays"

После смерти режиссера Николая Коляды, помощью в организации фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays" займется Министерство культуры Свердловской области. Об этом заявил региональный министр культуры Илья Марков.

Как передает его слова ТАСС, идеи по поддержке уже имеются. Например, бесплатные площадки, которые минкульт может предоставить для проведения фестиваля. Кроме того, министерство продолжит взаимодействовать и с Коляда-театром по вопросам его дальнейшего развития.

Уральского драматурга не стало в прошлый понедельник, 2 марта. Он умер в реанимации. Сообщалось, что перед смертью ему якобы диагностировали пневмонию. Прощание с Николаем Колядой состоялось в четверг, 5 марта, в здании театра на проспекте Ленина, 97.

После этого актер Олег Ягодин заявил, что новым худруком Коляда-театра станет вся его труппа.