В США напуганы перспективами в Иране

Конгрессмен от Демократической партии Ричард Блюменталь заявил, что он "напуган как никогда" тем, что услышал в Сенате по поводу возможной отправки сухопутных войск США в Иран. Войска США могут понадобиться для достижения целей, которые так до конца и неясны, отметил он.

Другой сенатор-демократ Крис Мерфи подчеркнул, что США не могут достичь ни одной из заявленных целей, в том числе уничтожить ядерную программу Ирана, так как большая ее часть находится под землей. Но если начнется наземное вторжение, то это станет для США катастрофой.

По последним данным, против наземного вторжения в Иран выступают более 70% американцев, которые не понимают причин начала этой войны. Причем среди избирателей-демократов — более 90%. Против также многие известные республиканцы, в том числе журналист Такер Карлсон. Он считает, что война обусловлена обыкновенным милитаризмом и религиозным фанатизмом США и Израиля, которые одержимы своей "богоизбранностью". А истинная цель войны не касается нераспространения ядерного оружия, поэтому она будет долгой.

Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану невиданными военными последствиями за минирование Ормузского пролива. Также он не исключает наземного вторжения, хотя поначалу отвергал эту возможность.