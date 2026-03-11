В Свердловскую область идут устойчивые оттепели

В Свердловскую область придет по-настоящему весенняя погода. Синоптики прогнозируют потепление.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, в ближайшие 4-5 дней в Свердловской области ожидаются устойчивые оттепели. В конце недели даже в ночные часы температуры могут едва опускаться ниже 0 градусов.

"Атмосферные фронты сдвинутся на Северный Урал, унося осадки. В Свердловской области их будет немного, осадки вероятны сегодня днем и ночью 12 марта на севере и востоке области (снег, мокрый снег, гололедные явления)", - говорится в прогнозе синоптиков.

Напомним, что на прошлой неделе в Свердловскую область пришли так называемые "ныряющие циклоны". Из-за этого в регионе похолодало и прошел снег.