Подросток, осужденный за поджог леса в Забайкалье по указке Киева, обжаловал приговор

Один из подростков, осужденных за терроризм после поджога леса в Забайкалье по указке куратора с Украины, обжаловал приговор. Об этом сообщил РИА Новости представитель Второго восточного окружного военного суда.

Он уточнил, что приговор обжаловал фигурант, осужденный к 7 годам воспитательной колонии.

В феврале двух 16-летних подростков осудили за серию поджогов леса, которые они устроили по заданию человека, действовавшего в интересах Украины. Суд признал несовершеннолетних виновными по статье о терроризме. Первый осужденный получил семь лет лишения свободы, второй - шесть с половиной, оба будут находиться в воспитательной колонии. Прокуратура настаивала на сроках от восьми с половиной до девяти лет.