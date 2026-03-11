Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проинспектировал ход строительства детского сада в районе жилого комплекса «Чемпион»

На стройплощадке детского сада на 320 мест, который возводят в районе жилого комплекса «Чемпион» в Хабаровске побывал с рабочей поездкой мэр города Сергей Кравчук. Этот социальный объект создается в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук в ходе рабочей поездки проинспектировал строительство нового дошкольного учреждения в микрорайоне Ореховая сопка.

Новый детский сад в микрорайоне Ореховая Сопка будет полноценным пространством для всестороннего развития малышей. Согласно проекта, здесь будет размещаться 17 групп, начиная с ясельного возраста - для детей от двух месяцев. Учреждение оснастят бассейном размером три на шесть метров, предусмотрены залы для физкультуры и музыкальных занятий, кружковые кабинеты, кабинеты узких специалистов. На данный момент подрядчик завершил укладку фундамента и приступил к заливке стен цокольного этажа. Согласно графику, эти работы будут завершены до конца марта. Затем начнутся работы по гидроизоляции, утеплению стен, монтажу защитных мембран, далее предстоит возвести монолитные конструкции второго и третьего этажей.

«В этом году мы впервые единовременно строим сразу три детских сада в городе. На этой строительной площадке процесс идет с опережением графика на 15 дней. Мною поставлена задача: за весенний период максимально обеспечить строящимся детским садам стабильное опережение графика. Это необходимо, чтобы обезопасить стройку от любых капризов погоды в летний период. Подрядчики здесь надежные, проверенные, мы работаем с ними не первый год», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Руководители подрядной организации сообщили, что к концу мая на объекте в микрорайоне «Ореховая сопка» планируется завершить монолитные работы с тем, чтобы летом приступить к закрытию контура здания и внутренним отделочным работам.

«Новый детский сад на Ореховой сопке станет одним из самых крупных в городе. Его открытие, наряду с дошкольным учреждением на улице Малиновского, которое также возводится в рамках национального проекта, инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, запланировано на 2027 год. В этом же году мы сдадим в эксплуатацию детский сад в переулке Батарейном, который строится за счет муниципалитета и частного инвестора. Реализация этих проектов позволит полностью обеспечить потребность в местах для детей дошкольного возраста в активно развивающихся микрорайонах города», - прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Глава города добавил, что контроль за ходом работ на объектах нацпроекта «Семья» осуществляется еженедельно.