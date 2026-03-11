В свердловском минздраве назвали фейком сообщения о гниющих автомобилях "скорой"

В министерстве здравоохранения Свердловской области назвали фейком сообщения о гниющих автомобилях "скорой помощи" в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского минздрава, ранее в Сети появилась информация, что машины "скорой" в уральской столице якобы гниют под сугробами, а бригады месяцами ждут транспорта. В ведомстве подчеркнули, что это слухи, которые не соответствуют действительности.

"На балансе станции скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса в Екатеринбурге находится 178 автомобилей. В работе прямо сейчас 113 машин. Все бригады обеспечены транспортом в полном объеме, пациенты получают необходимую помощь", - заявили в минздраве.

Там не стали отрицать, что автомобили, которые изображены на фото и видео в интернете, являются настоящими. Однако использовать их в работе нет никакой возможности.

"27 машин по техническому состоянию больше не выйдут на линию, в данный момент идет длительная юридическая процедура их списания. 18 машин после ДТП находятся на судебной экспертизе. 20 – на длительном ремонте", - пояснили в ведомстве.

В министерстве заверили, что держат на контроле состояние парка автомобилей "скорой" и принимают все меры для обеспечения бесперебойной работы службы.

