Мерц не ожидает скорого завершения войны в Иране

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не видит, чтобы США и Израиль имели стратегию скорейшего окончания войны с Ираном.

По его словам, Германия не заинтересована в затягивании конфликта. Он также акцентировал внимание на необходимости сохранения территориальной целостности государств и предостерег от опасностей продолжительной войны, которая может подорвать региональную стабильность. А миру нужен "стабильный, жизнеспособный Иран как часть регионального порядка, основанного на мире и безопасности, в котором ни Израилю, ни другим партнерам ничего не угрожает".

На днях Иран нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Азрак на востоке Иордании, где размещались немецкие военные. По данным немецким СМИ, они будто бы не пострадали.

Позиция Мерца отражает обеспокоенность Европы экономическим ущербом, который может быть нанесен в случае длительного закрытия Ормузского пролива, пишут западные СМИ.

Мерц признал, что разделяет многие цели союзников, но их стратегическая неопределенность заставляет Берлин искать иные пути выхода с партнерами по НАТО.