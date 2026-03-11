Трамп пообещал уничтожать все суда, пытающиеся минировать Ормузский пролив

США будут уничтожать все суда, пытающиеся минировать Ормузский пролив, заявил американский президент Дональд Трамп.

"С ними расправятся быстро и жестко", - написал он в соцсети Truth Social. По словам Трампа, США будут использовать те же технологии и ракетные возможности, которые применяются против наркоторговцев.

Также глава Белого дома заявил, что американские силы "в последние несколько часов" уничтожили 10 неактивных катеров или кораблей Ирана, предназначенных для минирования.

До этого американский телеканал CBS сообщил, что разведка США получила данные о начале минирования Ираном Ормузского пролива.

На фоне этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла опубликованное сообщение главы Минэнерго США Криса Райта о том, что американские Военно-морские силы сопроводили танкер через Ормузский пролив, сообщает Reuters. Ранее сообщение опроверг Иран, а Райт удалил публикацию.