Власти Сочи попросили не отправлять детей в школы на фоне атаки беспилотников

Власти Сочи попросили жителей города сегодня не отпускать детей в школы и детские сады на фоне угрозы атаки беспилотников.

"Пока у нас нет оснований для отмены режима атаки. Повторно звучат сирены. В детских садах и школах готовы принимать детей, в учебных учреждениях есть безопасные места. Руководители, сотрудники и охрана знают, как действовать на случай атаки. Однако сейчас лучше не отправлять ребёнка на занятия. Необходимо дождаться отмены угрозы беспилотной опасности. Это касается и студентов", - обратился к сочинцам мэр города Андрей Прошунин.

Режим беспилотной опасности действует на побережье Черного моря с полуночи – атаки отбивают силы ПВО в Анапе, Геленджике и Сочи, сообщили в оперштабе Краснодарского края.