В аэропорту Перми ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность", сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства территориальной безопасности.

Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. В ведомстве просят граждан быть внимательными и не поддаваться панике.

В Росавиации сообщили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Большое Савино". Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.