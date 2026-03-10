При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек

При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

37 человек получили ранения. В больницы были доставлены 35 пострадавших, часть из них в тяжелом состоянии. В Брянск направлена бригада специалистов федеральных медицинских центров.

Секретариат ООН однозначно выступает против ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.