Путин поручил наградить звездой Героя РФ бойца, 68 дней державшего оборону в одиночку

Президент РФ Владимир Путин дал поручение подготовить указ о награждении звездой Героя России 21-летнего Сергея Ярашева, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Ранее о подвиге бойца Путину доложил глава ДНР Денис Пушилин.

"Президент после этой беседы затребовал детальную справку у министерства обороны. Он пообщался с командующим, с Сергеем Медведевым, с генерал-полковником. Это командующий войсками Южного военного округа. И после получения справки президент поручил подготовить указ о награждении звездой Героя Российской Федерации", - рассказал Песков. По его словам, "указ будет подписан в самое ближайшее время".

Представитель Кремля напомнил, что во время встречи 10 марта с президентом, "Пушилин рассказал историю про подвиг молодого военнослужащего из Самары, которому 21 год и который 68 дней в одиночку держал оборону опорного пункта на красноармейском направлении в районе населенного пункта Гришино". "Этого молодого героя зовут Ярашев Сергей Романович. Он в госпитале, ему была проведена серьезная операция", - разъяснил пресс-секретарь президента.