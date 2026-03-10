В больнице Адыгеи пациент погиб, упав в шахту лифта

В Адыгее пациент погиб, упав в шахту лифта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Возбуждено уголовное дело.

Установлено, что портал шахты лифта на седьмом этаже урологического отделения медицинского учреждения оказался доступен для посторонних лиц. В результате этого пациент отделения, желая воспользоваться пассажирским лифтом, провалился в открытую шахту и погиб.

Следственным отделом по Майкопу СУ СК России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека). Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства, которые привели к открытию дверей лифта в нештатных ситуациях и падению человека в шахту.