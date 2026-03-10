10 Марта 2026
Экономика Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Рабочая группа Госсовета по направлению "Кадры" поддержала инициативу Александра Соколова о введении уголовной ответственности за «серые зарплаты»

Губернатор Кировской области Александр Соколов в режиме ВКС провел первое в этом году заседание рабочей группы «Управление рынком труда» комиссии Госсовета России по направлению «Кадры», которую он возглавляет.

Предметом обсуждения стали меры по расширению полномочий региональных межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости с учетом опыта регионов и предложений Кировской области. Рассмотрение этого вопроса в том числе инициировала и Торгово-промышленная палата России.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

"Еще в 2025 году Президент Владимир Владимирович Путин поставил системную задачу обеления экономики. Как он отметил, государство предоставляет бизнесу много различных мер поддержки. Но некоторые продолжают использовать серые схемы, выплачивать зарплату в «конверте», подменяя трудовые отношения. Уходят от налогов с целью увеличения прибыли. Необходимо кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан", – подчеркнул, открывая заседание, Александр Соколов. 

Оценки экспертов говорят о том, что объем нелегальной занятости в России на начало 2026 года может составлять около 5 млн человек. Согласно анализу специалистов, в Кировской области в «серой» зоне потенциально может находиться более 70 тысяч человек трудоспособного возраста. А это фактически означает прямые потери бюджета, сопоставимые с 10% ВВП России ежегодно. При этом региональные бюджеты также несут потери по доходам, в том числе НДФЛ. 

"Только за неработающее трудоспособное население, которое не имеет объективные основания не работать, мы платим в Фонд обязательного медстрахования из бюджета Кировской области около 1 млрд рублей в год", – отметил Александр Соколов. 

(2026)|Фото: kirovreg.ru

При этом, как отметил губернатор Кировской области, межведомственные комиссии не имеют «рычагов понуждения» по отношению к работодателям с признаками теневой занятости.  

"В нашем регионе это треть (более 1 тыс.) от числа приглашенных. Поэтому нами предложено установить обязанность работодателя являться по вызову комиссии и предусмотреть административную ответственность за неисполнение её решений – в виде штрафных санкций. Предлагается наделить комиссии правом вносить сведения о таких организациях в реестр работодателей, у которых выявлены факты нелегальной занятости. В него включены 739 организаций и ИП России. Пока эти полномочия только в Государственной инспекции труда", – отметил Александр Соколов.

Напомним, что ранее губернатор Кировской области предложил депутатам Законодательного Собрание региона оформить инициативу и выйти на федеральный уровень с вопросом  разработки закона об уголовной ответственности по статьям, связанным с выплатой зарплаты «в конвертах». Кировская область и МГЮА им. О.Е. Кутафина считают целесообразной введение такой жесткой меры за нарушение порядка выплаты зарплаты и неоформление с работниками трудового договора в случае, если он ранее уже привлекался к административной ответственности за такое правонарушение.

Участники заседания рабочей Госсовета поддержали инициативу. Также были поддержаны предложения, вошедшие в проект изменений в Трудовой кодекс, устанавливающие дополнительные критерии трудовых отношений, повышения ответственности работодателя. 

"Эти меры в комплексе могут создать условия, когда легальность будет выгодна всем. Для работников - социальные гарантии, пенсия, кредиты, для бизнеса - отсутствие рисков штрафов, проверок и потери репутации", – подчеркнул Александр Соколов.

Теги: александр соколов, трудовой кодекс, зарплата в конверте, рабочая группа , госсовет


