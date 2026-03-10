Минздрав России не будет вводить цветовую дифференциацию штанов медиков

В Министерстве здравоохранения России заявили, что не выпускали новые требования ко внешнему виду медиков.

Ранее в сети появились рекомендации, которые министерство разослало в регионе. В ведомстве заявили, что это именно рекомендации, а не приказ, передает ТАСС.

В рекомендациях говорится, что форму медработников следует дифференцировать по цвету в зависимости от должности: руководство – фиолетовый, врачи – темно-зеленый, средний медперсонал – салатовый, младший медперсонал – лавандовый, административные сотрудники – голубой, остальные (хозслужбы, IT и т.д.) – серый.