Власти Мегиона отправили забредшую в город рысь в реабилитационный центр в Красноярске

Власти Мегиона решили судьбу забредшей в город рыси. Хищника отправили в реабилитационный центр в Красноярске, сообщает Neft.

Мегионская рысь будет жить в центре охраны дикой природы "Инстинкт" в тайге на берегу реки Енисей. Там в 160 километрах от Красноярска для диких животных обустроены специальные вольеры. Специалисты центра будут готовить рысь к возвращению в дикую природу.

Напомним, рысь в городе заметили в конце февраля. Специалист реабилитационного центра Данил Егоров считает, что выход зверя к людям связан с суровой зимой. Рядом с человеком животное искало пищу. Через несколько дней рысь удалось поймать. За хищником следили специалисты, а кормили его свежим куриным мясом. В Красноярск животное отправили на этой неделе.