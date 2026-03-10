Жителей Звенигорода попросили не искать самостоятельно пропавших детей

Жителей Звенигорода попросили не искать самостоятельно пропавших детей. Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

По его словам, на место стянуты все необходимые специалисты и подготовленные добровольцы. "Прошу жителей округа не пытаться самостоятельно участвовать в поисках. Это опасно. Самое правильное — дать возможность профессионалам, спасателям, выполнять свою работу", - написал Иванов в Telegram-канале.

Он добавил, что зону поиска расширили. В операции участвуют спасатели МЧС России, специалисты "Мособлпожспаса", добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", водолазная группа "ДобротворецЪ", полиция, медики и другие профильные службы.

По факту пропажи троих детей в Звенигороде возбуждено уголовное дело. 7 марта днем девочка и двое мальчиков гуляли по микрорайону Восточный, где протекает река Москва. С тех пор дети на связь не выходили, их мобильные телефоны не доступны. В ходе осмотра берега реки обнаружен головной убор, предположительно, принадлежащий одному из пропавших подростков.