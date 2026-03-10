10 Марта 2026
Происшествия Свердловская область Уральский ФО В России
Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин поручил ускорить расследование гибели мужчины на уральском заводе

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал ускорить расследование гибели мужчины на заводе в Свердловской области.
Как сообщает информационный центр СК России, ранее в ведомство поступило обращение по поводу несогласия с ходом установления обстоятельств смерти мужчины в Каменске-Уральском. В феврале прошлого года на местном предприятии произошло обрушение конструкций. Из-за этого один из работников получил травмы, от которых скончался.

Отмечается, что на заводе были нарушены правила хранения тяжелых деталей и отсутствовало специальное оборудование, из-за чего сотрудники не смогли оказать пострадавшему своевременную помощь. При этом никто к ответственности не привлечен до сих пор.

По ситуации расследуется уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко ускорить расследование и представить доклад о результатах с учетом озвученных в обращении доводов.

Напомним, ранее глава СК придал ускорение делу о нарушении прав работников свердловского депо.

Теги: завод, расследование, дело, Бастрыкин


