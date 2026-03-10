Глава СКР затребовал доклад об убийстве 18-летнего парня в Большом Истоке

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела об убийстве 18-летнего Данила в Большом Истоке. По версии следствия, парня до смерти избили двое знакомых, одному из которых он якобы задолжал 5 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство". Оба обвиняемых объявлены в федеральный розыск.

"Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - добавили в пресс-службе СКР.

Ранее в СМИ писали, что 4 марта двое парней - 22-летний Никита и 25-летний Кирилл жестоко избили Данила. По словам матери погибшего, именно Никита требовал у ее сына вернуть долг, а когда тот отказал, позвонил Кириллу. После избиения полуживого парня принесли матери, сказав, что нашли его в таком состоянии. Та вызвала "скорую", но Данил скончался раньше от черепно-мозговой травмы.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На опубликованной записи видно, как с парня снимают куртку и пинают ногами.