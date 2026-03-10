На Тюменском ремонтно-механическом заводе "Транснефть – Сибирь" открыта доска памяти участнику СВО

На Тюменском ремонтно-механическом заводе "Транснефть – Сибирь" (дочернее предприятие "Транснефть") состоялось открытие мемориальной доски в память об охраннике отряда "Тюменский" Сергее Григорьеве, погибшем в январе 2026 года при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В памятном мероприятии приняли участие вдова Ирина Григорьева, вице-президент "Транснефть" Павел Гуляев, генеральный директор "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов, а также сотрудники предприятия, работавшие вместе с Сергеем Григорьевым.

По словам коллег, Сергея Григорьева будут помнить, как добросовестного, ответственного, отзывчивого и доброжелательного работника, который пользовался заслуженным авторитетом и уважением в коллективе.

На военную службу в зону ведения специальной военной операции Сергей Григорьев уходил дважды. В сентябре 2022 года он вызвался добровольцем в составе 20-го отряда "БАРС", а в мае 2023-го подписал контракт с Минобороны РФ и проходил военную службу гранатометчиком мотострелкового отделения.

Еще во время прохождения срочной службы в 1985 году Сергей Григорьев был награжден Орденом Красной Звезды, а в ходе СВО был отмечен медалями "За отвагу" и "Участнику специальной военной операции".