АТОР: Около 10 тысяч туристов РФ застряли в Таиланде из-за отмены рейсов

Около 10 тысяч российских туристов застряли в Таиланде из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что у россиян - как организованных, так и самостоятельных - были обратные билеты через ближневосточные хабы.

Организованным туристам помогают туроператоры: продлевают проживание и подбирают альтернативные маршруты, например, через Китай или Узбекистан.

По данным АТОР, сейчас у туроператоров в Таиланде остается менее 800 туристов, которые пропустили стыковочные рейсы через страны Персидского залива. Их постепенно вывозят домой.

Отмечается, что власти Таиланда разрешили россиянам продлить безвизовое пребывание еще на 30 дней при отмене рейсов.

Как сообщалось, российская туристическая отрасль переживает серьезный спад на фоне дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке и блокировки региональных воздушных гаваней. Главным фактором негативных перемен стало разрушение привычной логистики. Аэропорты Ближнего Востока выполняли роль ключевых пересадочных узлов для половины туристов, летевших на Занзибар, Мальдивы или в Шри-Ланку.