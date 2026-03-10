Под Челябинском у многодетной матери забрали детей из-за наркомании

В Копейске у 25-летней многодетной матери забрали детей. Причина – наркотики.

У матери трое детей – им год, три и пять лет. Как оказалось, в квартире нет нормальных бытовых условий для них. Также выяснилось, что мать употребляет наркотики.

Принято решение о временном "переезде" детей в дом ребёнка. Там они получили необходимые уход, лечение и психологическую поддержку Их матери предложено пройти лечение от наркомании. Возвращение детей в семью возможно после создания матерью нормальных условий для их проживания, подтверждения положительных изменений в образе жизни, сообщает УМВД по Челябинской области.