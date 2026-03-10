Технический университет УГМК проведет День открытых дверей в марте

21 марта Технический университет УГМК откроет свои двери для школьников 9-11 классов, студентов колледжей и техникумов, а также их родителей и педагогов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, участники мероприятия узнают о реализуемых образовательных программах и направлениях подготовки, возможностях обучения на бюджетной и целевой основе. В рамках Дня открытых дверей запланированы встречи с преподавателями и обучающимися университета, экскурсии по лабораториям, а также мастер-классы и интерактивные зоны, посвященные инженерным специальностям.

"Инженеры создают технологии, которые определяют развитие промышленности и экономики страны. Поэтому особенно важно, чтобы молодые люди осознанно выбирали эту профессию и понимали ее масштаб и ответственность", - отметил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.

В университете готовят специалистов не только для горно-металлургического комплекса, но и для других отраслей промышленности. Среди выпускников инженеры, системные аналитики, специалисты по автоматизации, технологи и управленцы, успешно работающие на ведущих предприятиях России. Учебный процесс проходит в мультимедийных аудиториях и специализированных научных лабораториях, оснащенных современным оборудованием.

Студенты, показывающие успехи в учебной и научной деятельности, могут получать стипендию до 30 тысяч рублей. В 2026 году Технический университет УГМК занял первое место среди высших учебных заведений Свердловской области и второе по Уральскому федеральному округу в российском локальном рейтинге агентства RAEX.

Регистрация и подробная информация доступны на официальном сайте Технического университета УГМК.