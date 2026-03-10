В Приморье власти устроили опрос о качестве дорог без негативных вариантов ответа

В Приморье пользователи соцсетей с иронией обсуждают голосование, которое на портале Госуслуг провели местные власти.

Они попросили граждан оценить качество дорог в регионе. Предложили три варианта ответа: "Дороги стали заметно лучше", "Дороги стали немного лучше", "Дороги не изменились". Варианта "Дороги стали хуже" не было.

В правительстве края заявили, что такие опросы проводят регулярно, и вопросы формулируют по некой "методике социологии".

"Опросы по всем ключевым направлениям деятельности правительства проводятся регионом регулярно для оценки общественного мнения. Социологические опросы анонимные, вопросы формируются исходя из методики социологии", - цитирует издание "Подъем" представителя правительства региона.