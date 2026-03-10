10 Марта 2026
Экономика Кировская область
Фото: Накануне.RU

В рамках исполнения распоряжения губернатора в Кировской области усилят контроль за ценами на лекарства

Распоряжением губернатора Кировской области закрепляется проведение анализа всех этапов движения лекарственных препаратов: отправление заявки на их поставку, контроль среднемесячной потребности в лекарственных препаратах и их фактические запасы на складах.

Александр Соколов подписал это распоряжение в рамках исполнения поручений Президента, которые были оформлены по итогам прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, которая прошла в декабре минувшего года.

александр соколов, совещание(2024)|Фото: kirovreg.ru

Согласно распоряжению губернатора, в Кировской области усилят контроль за применением цен на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Будет запущена система мониторинга предельных размеров оптовых и розничных надбавок на лекарственные препараты, включенные в данный перечень, для крупных аптечных сейте региона.

Также документом предусмотрено осуществление анализа на наличие лекарственных препаратов (и цен на них) в подведомственных министерству здравоохранения Кировской области аптечных организациях.

Аптека(2022)|Фото: Накануне.RU

Будет продолжена практика проведения прямых телефонных линий для жителей Кировской области по вопросам льготного лекарственного обеспечения.

Ответственными за исполнение плана мероприятий в сфере лекарственного обеспечения определены министерство здравоохранения Кировской области и Региональную службу по тарифам.

Теги: цены на лекарства, александр соколов, аптечные сети, лекарственные препараты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

