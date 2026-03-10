Казахстан зеркально увеличивает утильсбор на ввозимые из РФ автомобили

В Казахстане в качестве зеркального ответа введут повышенный утилизационный сбор на машины, импортируемые из России – для защиты собственного автопрома, заявил министр промышленности и строительства республики Ерсайын Нагаспаев.

По словам чиновника, в России в десятки раз повысили утильсбор для казахстанских автомобилей, и ставка будет увеличиваться ежегодно по прогрессивной шкале.

При этом власти Казахстана не ожидают всплеска роста цен на российские машины, так как их не так много "заходит на территорию".

Ожидается, что к ставке утильсбора на машины и сельхозтехнику будет применятся коэффициент 2, в случае если техника завозится из России и Белоруссии.