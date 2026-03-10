Александр Соколов подписал распоряжение, определяющее мероприятия по развитию автономных систем в Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов подписал распоряжение в рамках реализации поручений Президента РФ по итогам прямой линии и пресс-конференции главы государства.

В распоряжении губернатора содержится план мероприятий, в котором в частности сформулированы задачи по развитию автономных систем на территории Кировской области.





Так, первым этапом запланировано определить сектора экономики региона, в которых особенно актуальны перспективы внедрения высокоавтоматизированных транспортных средств, самоходных машин, беспилотной авиации и других автономных систем.

Документом определяется задача по созданию на территории Кировской области современной транспортной инфраструктуры, адаптированной для автономных транспортных систем. Кроме того, в рамках поддержки внедрения автономных систем, в региональном Фонде развития промышленности Кировской области будет создано структурное подразделение по научно-технологическому развитию, которое окажет поддержку в финансировании профильных проектов.

Также планируется создание научно-производственного центра испытаний и компетенций, формирование центра роботизации в перспективных секторах экономики.

По завершении первого этапа поставлена задача - сформировать комплексные меры государственной поддержки развития автономных систем в Кировской области.