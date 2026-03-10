10 Марта 2026
Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Минобороны получило первую в 2026 году партию ракет от "Калашникова"

Ижевский концерн "Калашников" официально объявил об отправке первой в текущем году партии зенитных управляемых ракет в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Речь идет о боеприпасах модели 9М333, которые применяются в составе мобильных комплексов "Стрела-10". Как сообщает пресс-служба предприятия, данные системы противовоздушной обороны сейчас активно эксплуатируются российскими военными непосредственно на линии соприкосновения.

Основное назначение этих ракет - перехват самолетов, вертолетов и различных типов беспилотных летательных аппаратов. Конструкторы оснастили изделие уникальной трехканальной головкой самонаведения, которая способна распознавать цели в инфракрасном и фотоконтрастном спектрах. Высокая помехоустойчивость позволяет ракете игнорировать ловушки и успешно поражать объекты, даже если противник применяет средства оптического противодействия.

Серийное изготовление 9М333 было запущено еще в 2020 году. По заявлению представителей оборонного холдинга, отличные результаты применения в реальном бою стали поводом для существенного наращивания производства в 2026 году. Эксперты отмечают, что использование таких ракет качественно улучшило возможности систем "Стрела-10", сделав их эффективным средством борьбы с низколетящими угрозами и массовым применением дронов в современных конфликтах.

Кстати, ракеты для американских систем ПВО, на которые рассчитывает Киев, стремительно расходуются из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Владимир Зеленский уже выразил свое возмущение тем фактом, что только за первые сутки ближневосточного конфликта было выпущено около 800 ракет Patriot.

