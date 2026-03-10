Песков отказался комментировать публикации о передаче Россией разведданных Ирану

В Кремле отказались комментировать сообщения о якобы передаче Россией разведывательных данных Ирану.

"Мы их никак не комментируем", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что попросил российскую сторону не передавать Тегерану разведывательную информацию, которую можно использовать для ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке. Поводом послужила соответствующая публикация газеты The Washington Post.

Трамп при этом заявлял, что у Вашингтона нет доказательств обмена такой информацией, но ее передача не помогла бы Тегерану.