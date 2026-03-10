Свыше 5 млрд рублей направлено на поддержку астраханских аграриев за последние 5 лет

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Поддержка дает возможность местным сельхозпроизводителям не только планомерно наращивать объемы продукции, но и вносить вклад в решение стратегической задачи по обеспечению продовольственной безопасности региона.

Особое внимание в рамках госпрограммы уделяется развитию животноводства, которым сегодня занимаются почти полторы тысячи хозяйств. К началу текущего года численность овец и коз в регионе преодолела рубеж в 1,2 млн голов. В фермерском хозяйстве в поселке Бушма Приволжского района глава КФХ смог обновить парк техники, необходимой для обработки сенокосов, что позволяет успешно содержать почти четыре тысячи овец и 450 голов крупного рогатого скота.

Развивается в Астраханской области и рыбохозяйственный комплекс. Прудовые хозяйства Камызякского района, где успешно работают около 30 предприятий, за год вырастили более девяти тысяч тонн рыбы.

Примером является ООО «Главрыба» под руководством предпринимателя Татьяны Малышевой. С 2021 года она управляет прудовым хозяйством в селе Иванчуг, где на площади в 160 гектаров разводят карпа, белого толстолобика, белого амура и щуку.

Технологический процесс продуман: подрастающую молодь последовательно перемещают из выростных в нагульные, а затем в зимовальные пруды. Круглогодичный цикл работы позволяет хозяйству реализовывать более 70 тонн продукции ежегодно, поставляя ее крупным переработчикам в Москву, Воронеж и другие города.В дальнейшем предприниматель планирует увеличить площадь водоемов и установить садки для выращивания рыбы осетровых пород.