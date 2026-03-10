В Челябинске завели дело из-за высадки школьницы из автобуса на мороз

В одном из автобусов Челябинска случился конфликт между водителем и 16-летней пассажиркой. В результате она долго пробыла на морозе, потому что её высадили.

Всё случилось 9 марта. По словам матери, школьница использовала банковскую карту, однако платёж по техническим причинам не прошёл. При этом у водителя не оказалось и сдачи, хотя пассажирка готова была рассчитаться наличными.

Водитель потребовал от ребенка выйти. 16-летняя девочка около часа провела на морозе. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан", сообщает челябинское областное управление СКР.