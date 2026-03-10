Екатеринбургскому театру "Волхонка" передали помещение в здании ОКН

Федеральная антимонопольная служба согласовала преференцию драматическому театру "Волхонка" из Екатеринбурга. Речь идет о передаче ему помещения в здании – объекте ОКН.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском УФАС России, с заявлением о согласовании преференции обратился департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга. Речь идет о передаче в безвозмездное пользование ассоциации театрального искусства "Драматический театр "Волхонка" нежилого помещения в здании, которое является объектом культурного наследия (ОКН). При использовании имущества ассоциация планирует вести профессиональную театральную деятельность и обеспечивать культурно-развлекательный досуг.

ФАС установила, что деятельность общества отвечает заявленной цели преференции и согласовала ее предоставление, но с рядом условий. К ним относятся целевое использование объектов без передачи прав пользования имуществом иным лицам и ограничение срока действия преференции на 3 года.

"Служба будет контролировать выполнение требований антимонопольного законодательства при использовании преференции. При выявлении нарушений ведомство выдаст предписание о принятии соответствующих мер", - добавили в УФАС.